Özgür Özel, Zeytinburnu’nda miting yaptı. Türkiye, Zeytinburnu’nu izliyor. Gençlere özgürlük, sloganı atıldı. Tehditlere rağmen teslim olmuyoruz. Mücadeleye devam, cesaretimizi yitirmeyeceğiz. Tarih, mücadeleyi kazananları yazar

ÖZGÜR ÖZEL’İN YEREL MİTİNGDEKİ KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisiyle düzenledikleri miting kapsamında Zeytinburnu’nda katılımcılara seslendi. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla yapılan mitingde yaptığı konuşmada, Silivri’de tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyaret ettiğini, burada belediye başkanlarının, bürokratların ve suçsuz ailelerin selamlarını ve sevgilerini getirdiğini ifade etti. Özel, tüm Türkiye’nin dikkatinin Zeytinburnu’nda olduğunu belirterek, “Birileri vites yükseltiyor, kötülükte el yükseltiyorlar. Biz sineceğiz, siz korkacaksınız sanıyorlar” dedi. Bu durumun kendileri için kabul edilemez olduğunu vurguladı ve “Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun” şeklinde konuştu.

İSTANBUL İRADESİ VE GURUR

İstanbul’un iradesiyle seçilen Özgür Çelik’in yanında olduğunu belirten Özel, onun yürüttüğü mücadele, yaptığı görev ve yüreğiyle gurur duyduğunu dile getirdi. “Özgür Çelik’in arkasındayız. İstanbul, arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu onunla gurur duyuyor” diyen Özel, ailesinin de onunla gurur duyduğunu söyledi. Ayrıca, Silivri’de 13 genç arkadaşının duruşmasına değinerek, “Bugün özgür kalan 7 genç var. 6’sının 12’sinde bir duruşması daha bulunuyor” ifadesinde bulundu. Özel, gençlerin sahip olduğu enerjinin kendilerini korkutacak derecede etkileyici olduğunu savundu.

SEÇİM HUKUKU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Özel, İstanbul İl Kongresi ve kurultay için yapılan 9 tedbir talebinin reddedildiğini, bu durumun Türkiye’de seçim hukukunu ve serbest seçimleri askıya aldığını öne sürdü. “10’uncuyu buldular, kendi istedikleri kumpası kurdular” diyen Özel, tehdit altında olan muhalefet partileri genel başkanlarına teşekkür etti. Teslim olmayacaklarını ve kimseyi korkutmalarına izin vermeyeceklerini ifade eden Özel, her türlü tehdit ve saldırıya rağmen geri adım atmadıklarını söyledi.

EYLEM ÇAĞRISI VE GELECEK MESAJI

Özel, kendisine yönelik baskıları ve tehditleri hatırlatarak, bu süreçte asla geri adım atmadıklarını belirtti. “Elinizi korkak alıştırmayın, sizden korkan sizden beter olsun” mesajını vererek, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Zeytinburnu’nda merkezli siyaset yapma çağrısı yaptı. “Tarih, Özgür Özel’i de Özgür Çelik’i de mücadele edenler olarak yazacak” ifadesiyle, gelecekte nasıl anılacaklarına dair net mesaj verdi.