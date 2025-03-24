Özgür ve Didem Özel’in Evliliği

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖZEL HAYATI

Siyaset arenasındaki yorumlarıyla dikkat çeken Özgür Özel, özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Bunun yanında, Özgür Özel’in evli olup olmadığı ve eşi Didem Özel hakkında merak edilen bilgiler mevcut. Didem Özel, 1993 yılında Özgür Özel ile tanıştıktan sonra 1998 yılında evlilik yoluna girmişler. Üç yıl sonra, 2001 yılında çiftin İpek adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

DİDEM ÖZEL’İN EĞİTİMİ

Didem Özel’in, eşi Özgür Özel gibi eğitimini Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladığı biliniyor. Özgür Özel, eşine olan bağlılığı ve hayatındaki yerinin önemini vurgulayan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamasında, “Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Fakat babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşünmüştüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993’ten beri birlikteyiz. Didem’i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum” dedi. Bu ifadeleri, çiftin uzun süreli birlikteliklerini ve Didem Özel’in hayatındaki önemli rolünü gözler önüne seriyor.