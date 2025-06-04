Özgürlük Filosu Hazırlanıyor: İSRAİL Harekete Geçecek

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze’deki aşırı yiyecek yetersizliği ile mücadele eden Filistinlilere insani yardım düzenleyen bir gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla düzenlediği son sefer kapsamında 18 metrelik “Madleen” yelkenlisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkmış durumda. Bu yelkenlide, İskandinav aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham gibi isimlerin de bulunduğu toplam 12 kişi yer alıyor. Birleşmiş Milletler, Gazze’nin “dünyada açlığın en fazla hissedildiği ve tamamen kıtlık riski altında olan tek bölge” olduğunu belirtiyor.

ULUSLARARASI SULARDA DİKKAT ÇEKEN HEDEF

Özgürlük Filosu Koalisyonu, “Madleen” yelkenlisinin misyonuna dair yaptığı açıklamada, “Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze’ye doğru yola çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Gazze için yola çıkan bu yelkenlinin tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedeflediği vurgulandı. “Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Herhangi bir saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasadışı bir eylem olacaktır.” şeklinde ifadeler kullanıldı. İtalyan basını, “Madleen”in yaklaşık bir haftalık bir yolculukla Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiğini, ancak geçtiğimiz ay Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun “Conscience” adlı gemisine yapılan müdahalede de olduğu gibi, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulma riski bulunduğunu aktarıyor.

GEÇEN AYA DÜZENLENEN SALDIRI

Özgürlük Filosu Koalisyonu, dünyanın farklı yerlerinden insanları bir araya getirerek Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir inisiyatif olarak bilinmektedir. “Conscience” adlı yardım gemisi, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda geminin gövdesinde hasar oluşmuş ve pruvasında yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, “Conscience” gemisinin saldırıya uğramadan hemen önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde 3 saat boyunca dolaştığını belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN ise, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan gemiye yapılan saldırıdan saatler önce, bir askeri uçağın Malta’ya doğru gittiğini doğruladı. Ancak bu uçağın “Conscience” gemisine yapılan hava saldırısından hemen önce ülkenin güneyindeki bir hava üssüne geri döndüğünü ifade etti.