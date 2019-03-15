Cumhur ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki mal varlığını açıkladı ve rakibi Mansur Yavaş’ı hedef aldı.

Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki, hakkındaki sahte senet iddiası üzerinden Mansur Yavaş’a 8 soru sordu ve “Dürüstlükle cevap vermekten başka çaresi yok” dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulunuyor:

“Şu ana kadar ortaya atılan belgelerden anladığım kesinleşmiş bir mahkeme kararı oldu. Senet üzerindeki imzanın sahte olduğu, hükmün kesinleştiği. Ortada bir sahte senet var. Bir de 500 bin liraya yakın cezası var. Karşılıklı onlarca suçlama var. Kirli ilişkiler bütünü. Birkaç soru sormak istiyorum, dürüstlükle cevap vermesini istiyorum.

Yıllarca ticaret yaptım, hukuk tahsili yaptım bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim. Açıldıkça matruşka gibi sıkıntılar gelecek diye tahmin ediyorum. Bu senedi kim düzenledi? Benim büromda senedi önümde imzaladı dediğiniz mahkeme kayıtlarında. Nasıl oluyorsa o şahsa ait olmadığı raporlarda geçiyor.

Burada kocaman bir yalan var. Bu yalanı kim söylüyor. Bu kadar büyük meblağlı seneti hangi iş karşılığında aldınız. Hangi hizmeti verdiniz? Avukatlık ücreti ise vekaletname var mı? Danışmanlık karşılığında ise sözleşme var mı? Avukat değilseniz danışmanlık hizmetiniz yoksa bu kadar büyük parayı hangi maharetiniz karşılığında almak istiyorsunuz? Bunları sormak hakkımız. Kendisi bu sorulara yanıt vermedikçe dedikoduların önüne geçemez.

Sözleşme ve vekalet düzenlememe nedenini vergi kesintisi olarak gösteriyor. Bu vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi? Bu izahınızı ahlaki buluyor musunuz? Bu durumu partililerinize nasıl anlatacaksınız? Sen vergi kaçır, öbürü kaçırsın. Bunları sözleşmeye dökme pişkin pişkin ortalıkta gez. Hayretler içerisinde izliyorum.

Bizimki çok mağdur edebiyatı yapıyor ‘kodese hazırlan, düğününü basacağım seni rezil edeceğim’ diyor. Burada mağduriyetten ziyaret mağrur bir adam görünüyor. Bunun gibi onlarca mesaj var. ‘Öde kurtul, vazgeçeyim’ diyor. Parayı alırsam herşeye göz yumacağım diyor. Bu nasıl bir iştir, nasıl bir ruh halidir. Sorduğum 8 sorunun cevabını Ankaralı hemşerilerim bilmek hakkı. Dürüstlükle cevap vermekten başka çaresi yok.

Ortada kirli ilişkiler var. Burada birisi suçlu. O suçlunun Allah belasını versin. Topu taca atıp işin içinden sıyrılma çabasını herkes görüyor. 31 Mart’tan sonra Ankara’da yeni bir destan yazacağız. Herkes nasıl hizmet alınır göreceğiz. Kirli işlere bulaşan insanların siyasetten uzaklaşması için temennide bulunuyorum.

Arkadaşlar eline bir bülten tutuşturmuşlar. Kaç kurtul demişler herkesin gözü önünde bunu yaptılar. Biz meramımızı anlattık. Bu kirli ilişkinin tarafı AK Parti değildir. Bu ilişkiyi gazetelerden öğrendik. Ankara kamuoyunun öğrenmek istediği sorular var.”

MAL BEYANINDA BULUNDU

Özhaseki düzenlediği basın toplantısının ardından mal beyanının bulunduğu belgeyi basın mensuplarıyla paylaştı.

NTV