Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’na İzmir eleştirisi

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset kızışıyor. AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Ankaralı olmaması ile ilgili eleştirilere Kılıçdaroğlı üzerinden örnek vererek yanıt verdi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “İzmir’den aday olmuş ama İzmir’den 3 tane semt söyle. Söyleyemez, yok” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Ankara’nın ihtiyacı olan projeler hazır. Ankara başka bir kent olacak. Yaptığımız projelerle 100 binden fazla yavrumuz iş bulacak, aş bulacak.” dedi.

Yoğun yağış altında partisinin Balgat seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Özhaseki, Etimesgut Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonunun Eryaman’da bulunan Grandpark Salonu’ndaki etkinliğine katıldı.

Özhaseki, yaptığı konuşmada, milletin derdiyle dertlendiklerini, ezan ve bayrak sevgisiyle hareket ettiklerini söyledi.

“Allah Kürdistan diyenleri sevindirmesin, Pensilvanya diyen köpeklere Allah bizi muhtaç etmesin.” diyen Özhaseki, seçimlerde yerli ve milli adayların kazanması için MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurduklarını dile getirdi.

Özhaseki, karşı taraftaki ittifakta da iki partinin olduğunu ancak adını söylemekten utandıkları üçüncü ortaklarının da bulunduğunu ifade ederek, “Adını anamadıkları bir ortak daha var. Niye adını söylemiyorsunuz? Bizi saf zannediyorlar. Herkes onlardan akıllı.” diye konuştu.

Adaylığı açıklandıktan sonra “temiz siyaset” ilkesiyle yola çıktığını ancak kendisiyle ilgili kaset iddialarının ortaya atıldığını ifade eden Özhaseki, “‘Ben sadece proje konuşacağım.’ dedim. ‘Kamplaşmak, didişmek, çekişmek istemiyoruz.’ dedik fakat öyle olaylar gelişti ki ne projesi… Lanet olsun, FETÖ’cüler yapar bu işleri, size el mi verdiler? FETÖ’cüler yapar bu işi.” şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları gündeme getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

“Çık, anlat gerçekleri. Diyor ki ‘Ömer’le Haseki’nin iftirası.’ 10 yıldır içli dışlılar, yemişler, içmişler, dostluk yapmışlar. Sonunda bir çekişme başlamış, paranın ne kadarı senin, ne kadarı benim diye. Sözleşmeni göster. İş bağlamacılığı mı var? Sözleşme olunca ‘Vergi doğar o zaman.’ demiş. Tabii ki vergi vereceksin. Ankara Belediye Başkan adayı olup vergi vermekten kaçmak kadar ahlaksızca davranış olamaz.”

“AĞLAK AĞLAK GEZİP MAĞDUR EDEBİYATI YAPMA”

Yavaş’a “Ağlak ağlak gezip mağdur edebiyatı yapma.” sözleriyle seslenen Özhaseki, “Bu 600 bin doları ne karşılığı alıyorsun? Orada ismi geçen bir kişi var ama senin arkadaşın, biz adamı tanımıyoruz ki. 10 yıldır onunla oturan sensin. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen de ondan betersin. Ondan farkın yok.” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, hizmet ederek ve eser bırakarak yola devam ettiklerini söyledi.

Ankara’da yapacakları projelerin belli olduğunu, bunun için derslerini çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, “Ankara’nın ihtiyacı olan projeler hazır. Ankara başka bir kent olacak. Yaptığımız projelerle 100 binden fazla yavrumuz iş bulacak, aş bulacak.” şeklinde konuştu.

Rakiplerinin belediyeciliği bilmediğini belirten Özhaseki, Ankara’nın çok büyük avantajları olduğunu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

“ANKARA HEPİMİZİN KENTİ”

Kendisine yönelik tek eleştirinin Ankaralı olmaması nedeniyle yapıldığına dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankaralı değilsek ne olmuş sanki. 17 yaşında geldim Ankara’ya ama Ankara’nın 1/100 000 planlarını ben hazırladım. Ankara nereye doğru gelişecek? Deprem riski nerede var. Nerede neye ihtiyaç var, bu fakir kardeşiniz kadar bilen yok. Ne olmuş yani Ankara’da doğmamışsak? Önemli olan oraya ne değer kattığınız. Kars’ta doğdu diye sizin evlatlarınızdan biri de aday olamayacak mı? Böyle bir rezililik olabilir mi? Hepimizin kenti bura.”

“KILIÇDAROĞLU, İZMİR’DEN 3 SEMT SÖYLEYEMEZ”

Ankaralı olmadığı eleştirisini ilk yapanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

“İzmir’den aday olmuş ama İzmir’den 3 tane semt söyle. Söyleyemez, yok. Partisi İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdi. Hadi 5 tane semt söyle. Söyleyemez. ‘Kağıttepe’ der. Tabii bilmiyor ki adam. 1950’ye kadar Ankara’da belediye başkanlarına baktırdım. Melih Bey Urfalı, Murat Karayalçın Samsun ve köken Rize. Herkes bir yerde doğmuş. Önemli olan oraya ne katacaksın? 31 Mart hayırlı olur inşallah.”

Özhaseki, Etimesgut Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonunun toplantısından ayrılırken yan salonda kına gecesi olan Serpil Keçeci ve İlker Yeten çiftini ziyaret ederek mutluluklar diledi.

NTV