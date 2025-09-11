Özhür Özel: Demokrasi İçin Çalışmaya Devam

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI VE HEDEFLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi.” sözlerini Samandıra Atatürk Parkı’nda düzenlenen “Sancaktepe Belediyesi 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni” sırasında sarf etti. Özel, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla kreşler inşa ettiklerini belirterek, “Kadınların iş ve sosyal yaşamda var olmalarını istiyoruz.” dedi. Türkiye genelinde sayılarının 768’e ulaştığı kreşler için tüm sosyal demokrat belediye başkanlarını övdüğünü ifade etti. Seçimlerden bu yana kreş ve yurtlarla ilgili hedeflerin yüzde 77’sine ulaştıklarını da vurguladı.

SANCAKTEPE’NİN VİZYONU VE ŞEHİRLEŞME YAKLAŞIMI

Özel, Sancaktepe’nin vizyonları sayesinde Anadolu Yakası’nın parlayan yıldızı olacağını ifade etti. Esenyurt’ta yalnızca 0,5 metrekare yeşil alan bulunduğunu hatırlatarak, “Yolun bu tarafı Esenyurt kent suçları müzesi. Bu tarafına bakıyorsun (Beylikdüzü), 4-5 katlı muhteşem vadilerin olduğu bir şehircilik göstergesi, muhteşem işler.” şeklinde konuştu. Kendilerinin yönettiği kentlerde, rüzgar geçmeyen gökdelenler değil, geniş meydanlar, yeşil alanlar, koşu parkları ve spor alanlarının olması gerektiğini vurguladı. Dostluk ilişkileri üzerinden güven ve kaygı temalarını ele alan Özel, baş eğmedikleri için saldırılara maruz kaldıklarını da sözlerine ekledi.

DEMOKRASİ VURGUSU VE GEÇMİŞTEKİ SEÇİMLER

Özgür Özel, demokrasi fikrinin insanları olduklarını ifade ederek, bu fikrin tek adam yönetimlerini reddettiğinin altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’ye kazandırdığı demokrasi anlayışına atıfta bulunarak, “En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz biz.” diye konuştu. Ayrıca, 14 Mayıs 1950’de kaybedilen seçim sonrası iskânın Demokrat Partiye devredilmesinin demokrasinin zaferi olduğuna dair İsmet Paşa’nın sözlerini anımsattı.

SEÇİMLERDE BAŞARI VE TOPLUMSAL DESTEK

Özel, başarılı olmak için çalışmanın ve doğru adaylarla yerel seçimlerde hedefe ulaşmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca CHP’nin binalarına yapılan saldırılara sessiz kalanlara da bir uyarıda bulunarak, “Bugün olduğu gibi, dün Kadıköy’de olduğu gibi, Maltepe’de olduğu gibi çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından, protokol üyeleriyle birlikte halı sahalar, kreş, aile sağlığı merkezi ve park gibi projelerin açılış kurdelesini kesti.