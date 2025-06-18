Özkan Arseven, Hakem Hakkında Açıklama Yaptı

HAKEM PERFORMANSINA TEPKİ

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynadıkları ilk maçın hakemi Yener Yılmaz’ın bir daha görev almayacağını duyurdu. Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin sonucunu paylaştı.

FEDERASYONUN YANITI

Yaptığı açıklamada Arseven, “Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler” dedi. Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bu konudaki duyarlılığını önemli buluyor ve teşekkürlerini iletiyor.