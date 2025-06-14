Özkan Çetinkaya, Gençlerle Buluştu

GENÇLERLE BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Buluşma, Kanyon Kır Bahçesi’nde gerçekleşti. Çetinkaya, bu buluşmada gençlerin sorularına cevap vererek, hayat tecrübelerini de aktardı.
GÖRÜŞ VE TAVSİYELER PAYLAŞILDI
Çetinkaya, gençlerin gelecek hedefleri doğrultusunda onlara tavsiyelerde bulundu. Gençlerin görüşlerini önemseyen Başkan, Karabük’te gençler için planlanan projeler hakkında detaylı bilgi de verdi. Bu tür buluşmalar, gençlerin fikirlerini almak ve onları desteklemek açısından önemli bir fırsat sunuyor.