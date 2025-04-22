Özkan, Çocuklara Koltuğunu Bıraktı

REKTÖRÜN ÇOCUKLARA İLGİSİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocukları ağırladı. 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünde eğitim alan çocuklar, Özkan’ı ziyaret ederek özel bir gün geçirdi.

ÇOCUKLARA BAYRAMIN ANLAMINI ANLATTI

Çocuklarla keyifli bir sohbet eden Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edildiğini hatırlattı. Özkan, “Çocuklar bu ülkenin ve dünyanın geleceği” diyerek, “Başka ülkelerde çocuklar için ilan edilmiş bir bayram yok. Bu bayramın önemini ve kıymetini sizler de büyüdüğünüzde anlayacaksınız. Çocukluğunuzu doyasıya yaşayın, her gününüz güzel geçsin. Gelecekte sizler ülkemizde önemli sorumluluklarda bulunarak buradaki koltuklara geçeceksiniz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME DESTEK VURGUSU

İki kızı olduğunu da ifade eden Özkan, ülkenin geleceği olan çocukların eğitim ve kişisel gelişimini desteklemek adına Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak daha iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Özkan, çocuklara günün anısına hediyeler verip, çikolata ikram etti.