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Özkan Karakuşoğlu, Ünlülerin Kıyafetlerini Eleştirdi

ÖZKAN KARAKUŞOĞLU’NDAN ÜNLÜ İSİMLERE SERT ELEŞTİRİLER

Moda Mogazin programında sahne stiline dair yorumlar yapan Özkan Karakuşoğlu, son dönemde ünlü isimlerin tercih ettiği kıyafetleri sert bir dille eleştirdi. Karakuşoğlu, modanın sahne atmosferini olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı. Tanınmış sanatçılar Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün siyah sahne kıyafetlerini eleştiren Karakuşoğlu, “Bu kadar canlı kanlı iki karaktere siyah kostüm hiç uymamış. Enerjilerini bu karanlık seçimle yansıtamamışlar” diyerek düşündüklerini dile getirdi. Her iki isme de on üzerinden yalnızca dört puan verdiğini açıkladı.

ŞEVVAL SAM’IN SAHNE ELBİSESİNE DİKKAT

Şevval Sam’ın sahne kıyafetini de eleştiren Karakuşoğlu, kostümün sahne için uygun olmadığını savundu. “Yırtmaç yüksekliği kıyafeti ucuzlaştırmış. Ayak estetiği de göz önünde değil” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Karakuşoğlu, Sam gibi zarif bir ismin sahnedeki güç ve cazibesine uygun kombinler tercih etmesi gerektiğini aktardı.

SİBEL CAN’A EN AĞIR ELEŞTİRİ

Sibel Can’a yönelik en ağır eleştiriyi yönelten Karakuşoğlu, onun sahne kostümünü “yorgana sarılmış gibi” bulduğunu ifade etti. “Modacısı ‘sen kilo aldın, bu yorgana sarıl çık’ demiş gibi. Hayretler içindeyiz. Bir an önce modacısını değiştirmesi şart” sözleriyle eleştirisini sıraladı. Sibel Can’ın kıyafetine de on üzerinden sadece dört puan verdiğini belirtti.

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