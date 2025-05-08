Özkar Eğitim Projeleri Büyük İlgi Gördü

ÖZEL İHTİYAÇLI ÖĞRENCİLERDEN ÇARPICI PROJELER

ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim alan özel ihtiyaçlı öğrencilerin hazırladığı projeler büyük bir ilgi gördü. ÖZKAR; özel öğrencileriyle birlikte geliştirdiği projeler TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Kabul edilen bu projeler, bir Bilim Fuarı’nda sergilendi. Fuara katılanlar, özel öğrenciler ve danışmanları tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek bilgi sahibi oldu.

ÖZKAR’IN PROJELERİ VE HEDEFLERİ

Okul Müdürü Bülent Köseoğlu, okul hakkında bilgi vererek; “ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu, 4006 TÜBİTAK Projesi ile öğrencilerimizin rahatlamasını, rehabilite olmasını, dış dünyaya açılmasını, sosyalleşmesini ve normalleşmesini amaçlıyoruz. Birçok projemiz var; TÜBİTAK 4006 bu projelerimizden biri. Özel eğitim annelerine yönelik bir program yapıyor, Anneler Günü kutlaması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla beş gün sürecek çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızdan özel eğitim ailesine destek vermelerini rica ediyoruz” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAKLAŞIM

Köseoğlu, okulun 6 proje gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugünkü etkinlikte 16 proje var, her biri farklı konular üzerine. 2018-2019 eğitim öğretim yılında başvuru yapmayı düşündük. Engelleri kaldırdığımızda engelsiz bir yaşam bizleri bekliyor. Motivasyonla başladığımız projede, TÜBİTAK’a olan başvurumuz kabul edilince teşekkür telefonu aldık. Ağır zihinsel engelli ve ağır otizmli bir okulun TÜBİTAK projesi için başvurması, bilim fuarı düzenlemesi Türkiye’de çığır açacak bir adım oldu ve diğer okulları cesaretlendiriyor. Ekibim, öğrencilerim ve velilerimle gurur duyuyorum. 2018-2019’dan bu yana 6 proje gerçekleştirdik ve her yıl başvuruyoruz. Bu tür projelere az diye bakmamalıyız; küçük taşlarla büyük bir yol inşası yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Bilim Fuarı’na Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, eğitmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.