Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye Geçiyor

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ TAMAMALARI HIZ KAZANIYOR

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişiyle ilgili merak eden vatandaşlar için en güncel durumları topladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeni katılımlar olacak” açıklamasının ardından siyasi transfer iddiaları hız kazandı ve Özlem Çerçioğlu’nun ismi tartışmaların merkezinde yer aldı. Peki, Özlem Çerçioğlu gerçekten AK Parti’ye geçti mi? Detaylar şöyle…

CHP’DEN DOĞRULAMA GELDİ

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gün geçtikçe güçleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, “Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. CHP, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişini de doğrularken, bugün 9 belediyenin AK Parti’ye katılacağı bilgisi ortaya çıktı. Bu 9 belediyeden 6’sının CHP’den, 2’sinin İYİ Parti’den ve birinin ise bağımsız olduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AĞIR SUÇLAMALAR

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’na sert sözlerle yüklendi. Özel, “Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AK Parti’ye katılacaksın, demişler. Aydın’da Nazilli Belediyesi İYİ Parti’den AK Parti’ye geçince ‘O oylar Millet İttifakı’na verildi. Haram olsun’ demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP’ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP’ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan’a da teslim olan Özlem Çerçioğlu’na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP’de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Selanikli Mustafa Kemal’in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız.” şeklinde konuştu.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN KİŞİSEL HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Çerçioğlu, eğitimine Nazilli’de devam etti. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim-Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra yurt dışında önemli çalışmalara imza attı. Sosyal projeler, kadın hakları gibi konularda aktif olarak yer aldı. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Aydın milletvekili seçilen Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii K kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görev aldı. 2009 yılından itibaren Aydın Belediye Başkanı olarak görev yapmayı sürdüren Çerçioğlu, 2014’te büyükşehir olan Aydın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olup, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce’yi iyi derecede bilmektedir.