Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye Geçiyor Mu?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, siyaset dünyasında geniş yankı buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak “Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış etkinliğinde Çerçioğlu’nun katılımına dair resmî bilgileri paylaştı. Aktardığı bilgiye göre, “Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

ÇERÇİOĞLU’NA ROZET TAKILACAK

Erdoğan, ayrıca katılımların partinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti ve “Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Özlem Çerçioğlu’na yarın yapılacak törende rozet takılması bekleniyor. Aynı zamanda Erdoğan, yaptığı konuşmasında Aydın’dan bahsederek, salondaki katılımcılara “Ne kadar Aydın var burada, göreyim.” diyerek dikkat çekti.

Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Viking ile 1-1 berabere kaldı. Norveç ekibi, Onur Bulut'un own goal'u ile öne geçerken, Başakşehir'in yanıtı Davie Selke'den geldi.
Alev Alan Otomobil Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtulurken itfaiye yangına müdahale etti, araç kullanılmaz hale geldi.

