Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye Geçiyor Mu?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE KATILIYOR MU?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde geniş yer buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz.” diyerek bu durumu doğruladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış töreninde Çerçioğlu’nun katılımını belirtti. Erdoğan, “Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına ve algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Aydın’a Göz Atış

Çerçioğlu’na yarın rozetini takması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere hitap ederken “Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın’ı bir göreyim, Aydın’ı.” diyerek Aydın şehrine vurgu yaptı.