Özlem Çerçioğlu Ak Parti’ye Geçiyor Mu?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞ İDDİALARI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinde istifa ederek AK Parti’ye katılacağına dair iddialar siyaset gündeminde geniş yer buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış töreninde konuştu. Burada, “Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz” dedi. Ayrıca, her türlü yıpratma kampanyasına ve algı operasyonlarına karşı, “saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor” ifadelerini kullandı.

ÇERÇİOĞLU’NA ROZET TAKILACAK

Özlem Çerçioğlu’na yarın rozet takması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Aydın’a da göndermede bulundu. Salondakilere seslenerek, “Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın’ı bir göreyim, Aydın’ı” dedi. Bu açıklamalar, belediye başkanının AK Parti’ye katılımına yönelik beklentileri artırıyor.