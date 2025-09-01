Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye Katıldı

ÇERÇİOĞLU İLK KEZ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Başkanlığı’na ilk ziyareti gerçekleştirdi. Çerçioğlu’na, AK Parti’ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti. Ziyaret sırasında AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri, MKYK üyesi ve partililer, Çerçioğlu’nu karşıladı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: HİZMETLERİMİZLE KONUŞACAĞIZ

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, “Bugün daha önce 14 Temmuz’da ağustosta partimizin 24. Kuruluş yıl dönümünde AK Parti ailesine katılan Sayın Özlem Çerçioğlu, büyükşehir belediye başkanımız ve Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarımız AK Parti İl Başkanlığımızı ziyarete geldiler. Kendilerine hoş geldiniz, ayağınıza sağlık” diye duyurdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise, “Bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın İl Başkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra biz hizmetlerimizle konuşacağız” şeklinde konuştu.