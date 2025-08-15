Özlem Çerçioğlu, CHP’den AK Parti’ye Geçti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE KATILDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Çerçioğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik ederek, “Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz” dedi.

SARIBAŞ’IN GEÇMİŞTEKİ KARARLI TUTUMU GÜNDEME GELDİ

Dün yapılan AK Parti etkinliğinde, Çerçioğlu ile aynı karede yer alan Sarıbaş’ın yıllar öncesine ait bir anısı yeniden gündeme geldi. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından ‘Demokrasi yürüyüşü’ etkinliği sonrasında, Aydın’a gelen Çerçioğlu, halka seslenmek istedi. Ancak o dönemin AK Parti Kadın Kolları Başkanı olan Seda Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşma metnini yırtarak o gergin anlara neden olmuştu.