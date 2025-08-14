Özlem Çerçioğlu CHP’den Ayrıldı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Çerçioğlu’nun, bugün gerçekleşecek AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takması beklenirken, istifasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu sırada gelmesi dikkat çekti. İstifanın ardından, 3 ilçe belediye başkanı da CHP’den istifa etti.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Çerçioğlu istifasını “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık” sözleriyle duyurdu. Açıklamasında, yaşanan anti-demokratik uygulamalara ve kişisel ilkelerine atıfta bulunarak “Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık” diyerek durumu özetledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İSTİFALAR

Çerçioğlu’nun ardından, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da CHP’den istifa etti. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddiası dün kulislerde büyük hareketlilik yarattı.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ İDDİALARI

Çerçioğlu’nun Aydın’ın önemli ilçelerinden Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları ile birlikte AK Parti’ye geçeceği aktarılıyor. Ayrıca, Aydın’da çok sayıda belediye meclis üyesinin de AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı bilgisi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından doğrulandı. Daha sonra Aydın’a giden CHP yöneticileri de bu iddiaları onayladı.