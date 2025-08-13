Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye Geçişi

ÇERÇİOĞLU’NUN SUSKUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırıyor. Ankara kulislerinde yoğun bir tartışma ortamı oluşurken, Çerçioğlu’nun konuya ilişkin sessiz kalması dikkat çekiyor. Cep telefonlarına yanıt vermeyen Çerçioğlu’na ulaşmanın mümkün olmadığı bildiriliyor. Ancak, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı açıklamada Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddialarını onaylıyor ve Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da aynı yolu izleyeceğini ifade ediyor.

TARİHİ BİR GEÇİŞ OLACAK MI?

Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması bekleniyor ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı ileri sürülüyor. Bu durumun, Aydın siyasi dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu. Çerçioğlu’nun geçmişi ise dikkat çekici; 11 Ağustos 1968’de Aydın Nazilli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladıktan sonra 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. Yurt dışında profesyonel başarılar elde ederek adını duyurdu. New York’ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaparak Türk cemiyetlerinde önemli pozisyonlar üstlendi.

Çerçioğlu’nun sanayicilik faaliyetlerinin yanı sıra, toplumsal içerikli projelerde de aktif rol aldığı biliniyor. Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma gibi konularda nihaî projelere imza attı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 22. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve burada İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev üstlendi. Bu gelişmeler, Aydın siyasi arenasında önemli bir dönüm noktası olabilir.