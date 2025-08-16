Özlem Çerçioğlu’nun İstifası Tartışma Yaratıyor

SİYASETTE TARTIŞMA YARATAN GİDİŞAT

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması, siyasette önemli bir tartışma yaratıyor. Bu olayla birlikte kulislerde, CHP’den yeni ayrılıklar yaşanabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. İki büyükşehir belediye başkanının AK Parti ile görüştüğü iddiaları öne sürülürken, bu isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi, bu iddialara karşı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte ve böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir” denildi.

EŞİT HİZMET ANLAYIŞI VURGULANDI

Açıklamada ayrıca, Yavaş’ın yönetim anlayışında parti ayrımı gözetmeden herkese eşit ve adaletli hizmet sunmanın esas olduğu vurgulandı. “Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır. Aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz” ifadeleriyle, Yavaş’ın kararlılığı ifade edildi.