Özlem Eryakşi Davasında Yeniden Yargılama Kararı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 25 Kasım 2022’de, Konak ilçesi Atilla Mahallesi’nde gerçekleşti. İki çocuk annesi olan Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile birlikte yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, ne yazık ki hayatını kaybetti. Cemal Kusuvoğlu, bu cinayet şüphesiyle tutuklandı. Kusuvoğlu, şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını iddia etti.

CİNAYET SUÇLAMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Cemal Kusuvoğlu hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ceza ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma’dan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu yılın temmuz ayında yapılan duruşmada önemli kararlar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Kusuvoğlu’na öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından, Kusuvoğlu’nun olay günü Özlem Eryakşi ile yaşadığı tartışmayı haksız tahrik olarak değerlendirerek cezayı 24 yıl hapse indirdi. Ayrıca, ruhsatsız silah taşıdığı için 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası da aldı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NİN YENİDEN YARGILAMA KARARI

Tarafların itirazlarının ardından dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. İlk celsede yapılan savunmaların ardından iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, maktulün giriş ve çıkış yaralarının bulunduğu açının, bir kişinin yanlışlıkla kendisini o bölgeden vurmasının olağan bir durum olmadığını ifade ederek, sanık Kusuvoğlu’nun ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ