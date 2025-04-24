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Özlem Gürses’e Hapis Cezası Verildi

ÖZLEM GÜRSES HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya platformundaki yayını sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik söylediği sözler nedeniyle ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Gürses’in davası, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada sonuçlandı.

DURUŞMA DETAYLARI

Duruşmada, tutuksuz sanık Özlem Gürses ve avukatları katıldı. Gürses, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi ve beraatini talep etti. Sanık avukatları, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve Gürses’in beraatine ilişkin karar verilmesini istedi.

CEZA TALEBİ VE KARAR

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada yaptığı mütalaada, Gürses’in ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sanığın adli kontrolünün kaldırılmasını da talep etti. Mahkeme, Özlem Gürses’i bu suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın önceki mahkumiyeti olmadığı göz önünde bulundurularak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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