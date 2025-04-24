Özlem Gürses’in Cezası Belli Oldu

ÖZLEM GÜRSES’İN DURUMU VE YARGILAMA SÜRECİ

Gazeteci Özlem Gürses’in sosyal medya platformundaki açıklamaları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. Gürses, “TSK’yı her zaman başımın üstünde taşımış bir yurttaşım” diyerek yaptığı savunmasında, “Bu salonda hâlâ devam eden şaşkınlığım var. Benim asla işlemediğim, söylemediğim, fikri dünyamda bile yer almayan bir cümle için yargılanmama üzülüyorum. Aklımın ucundan bile geçirmediğim bir cümle. Beraatimi talep ediyorum” sözleriyle kendini savundu.

Mahkeme, Gürses’i “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak Gürses hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını da kaldırdı.

GÜRSES’İN AÇIKLAMALARI

Özlem Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, YouTube’daki yayının kısa bir bölümünün seçilerek sosyal medyada kendisine karşı bir linç kampanyası başlatıldığını söyledi. İlk olarak “devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gürses’e, mahkeme ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti. Sonrasında Gürses’in ev hapsi cezası kaldırıldı.