Özlem Salman, köyü renklendiriyor. Huzur bulmak için Kazdağları’na geldi. Duvarları köyün ruhuna uygun süsledi. Gençlerin köye dönmesini istiyor. Çalışmalar köylülerden destek görüyor. Geri dönüşüm projeleri hayata geçiyor

YENİDEN CANLANAN BİR KÖY

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Özlem Salman, köyünün duvarlarını renklendirerek, burada eski ruhunu geri kazandırmak için çalışmalara başladı. Kocaeli’de yaşayan ve aslen Bayramiçli olan Salman, emekliliğinin ardından ilçeye döndü. Usta öğreticilik belgesi aldıktan sonra 3 yıl eğitim veren Salman, kolon kanseri tanısı aldıktan sonra huzuru bulmak için Kazdağları’na gelmeye karar verdi. Halasının yaşadığı Üzümlü köyünü ziyaretinde buranın enerjisinin kendisini iyi hissettirdiğini belirten Salman, bu hislerin ardından köyde yaşamaya karar verdi.

KENDİ YAŞAM ALANINDAN BAŞLADI

Köyde yaşamaya başladıktan hemen sonra çalışmalara koyulan Salman, önce yaşam alanındaki lojmanda çiçekler açtırdıktan sonra köy için resim yapmaya başladı. “Okulun lojmanını bana kiraladılar, içini ben kendim yaptım. Resim yaptığım için duran bir insan da değilim. Baktım tabela aklımda bir şeyler var, muhtara gitmek istedim. Köyümüze göre, öyle kafamıza göre bir şey değil. Ne yansıtıyorsa onu çiziyorum” diyen Salman, sonrasında köy duvarlarını süslemeye başladı. Çizimlerinin köy halkı tarafından beğenildiğini ve talepler aldığını ifade eden Salman, “Şelale istiyoruz dediler. Biz de bunu çizdik çünkü o onların sevgisini yansıtıyor” şeklinde konuştu.

PROJELERİYLE KÖYÜ YENİLİYOR

Köydeki teyzelerle birlikte daha fazla projeye yöneldiğini belirten Salman, “Köyde yaşayan teyzelerin kendi kavuklarına çekildiğini görünce, onları projelere dahil ettim. Eski kilimlerle bir geri dönüşüm projesi başlatmayı planlıyorum” dedi. Halk eğitimi merkezlerinden aldığı destekle köyde kurslar düzenleyeceklerini açıklayan Salman, geri dönüşüm projeleriyle köyü gençleştirme hedefinde olduklarını belirtti.

KÖYÜN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Üzümlü Köyü Muhtarı Mehmet İhsan Yılmaz ise köylerinde nüfusun yaşlandığını belirterek, “Köyümüz 1300 yıllardan beri var. Şu anda 105 nüfusumuz var ve gençlerimiz göç etti” diye konuştu. Salman’ın projeleriyle, köyde kültürel ve sanatsal bir yaşam oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, “Okulumuzu tadilatla kültür sanat atölyesi haline getirdik. Burada kadınlarımızı ve erkeklerimizi resim, dikiş ve seramik konusunda eğiterek hem köyü canlı hale getirmek hem de ekonomik kazanç sağlamak istiyoruz” dedi. Bu şekilde köydeki canlılığın artırılması hedefleniyor.