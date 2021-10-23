Özlem Türeci ve Uğur Şahin’a İspanya’dan ödül

Corona virüs salgınına karşı aşı geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin’a İspanya’da Asturias Prensesi Ödülü verildi.

ispanya’nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi ödüllerinin kazananları arasında Koronavirüs’e karşı en etkili aşılardan birini geliştiren Biontech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin de yer aldı.

İspanya’nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu’nda düzenlenen törene Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, tahtın ilk veliahtı 16 yaşındaki Asturias Prensesi Leonor, ikinci veliahtı Prenses Sofia, kralın annesi Kraliçe Sofia, İspanyol hükümetinden 4 bakan ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile davetliler katıldı.

turias Prensesi ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödüle layık görülen Covid-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Şahin ve Türeci’nin 1981 yılından bu yana verilen ödüllerde ilk Türk köken isimlerden olmalarından dolayı, tören alanında Türk bayrağı da ilk defa dalgalandı.

“covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarıyla insan sağlığını koruyan çözümler üretme ve aşıların diğer hastalıklara karşı kullanımı için umut yolu açmalarından” dolayı ödüle layık görülen 7 bilim insanı, ödüllerini aldıktan sonra Kraliyet Ailesi üyeleri ve salondaki katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Törende, ödül kazananlara Joan Miro heykelciği, diploma, rozet ve 50 bin Euro verildi.

“Aynı meydan okumaları ve riskleri paylaşıyoruz”

Kral 6. Felipe, törende yaptığı konuşmada, “Kısa bir zamana kadar hepimiz için bilinmez olan bir dönemi yaşadık. Dünyayı etkileyen değişiklikler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bunlar toplumları şekillendiren, eşitsizlikleri doğuran, tansiyonları artıran değişiklikler. Dünyanın mevcut dinamizmi hayatımızı her geçen gün daha da küresel bir hale getiriyor ve aynı meydan okumaları ve riskleri paylaşıyoruz. Bu, kendinizi izole edemeyeceğiniz veya yalnız yürüyemeyeceğiniz bir dünya sahnesi.” dedi.

Macar biyokimyacı Katalin Kariko ise şunları kaydetti:

“Bilimsel buluşların yolu asla düz değildir. Her sürecin eğrileri doğruları vardır ve uluslararası iş birliğine, birçok bilim insanının katkısına ihtiyacı vardır. Önemli olan soru sormaya ve merak etmeye devam etmektir. Buradan salgın döneminde ilk sırada yer alan tüm sağlık görevlilerine de teşekkür etmek istiyorum. Hastalarının hayatlarını kurtarmak için inanılmaz risklere göğüs gerdiklerinin farkındayız. Bizlere daha fazla çalışmak ve yaşam kurtaran aşıların bulunmasını sağlamak için güç verdiler.”