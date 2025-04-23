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Özlem Ve Annesi Elektrik Akımında Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, bir sulama kanalında meydana gelen olayda, küçük Özlem (6) su kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Kızını gören 37 yaşındaki annesi Cennet Üstün, paniğe kapılarak onu kurtarmak için suya atladı. Ancak, bu durum ona da elektrik akımına kapılmasına yol açtı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Olayın ardından, çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte sağlık, kurtarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Elektrik kesintisi yaşanırken, yaralı anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından Toprakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki doktorların tüm müdahalesine rağmen, talihsiz anne ve kızı kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma hala sürdürülüyor. Olayın detayları, yetkililer tarafından kamuoyuna iletilmeye devam ediliyor.

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