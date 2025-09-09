Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti

İSTİFA DUYURUSU

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, partisi tarafından baskı gördüğünü ve kendisine iftira atıldığını belirterek CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, istifa kararını yazılı açıklamasıyla kamuoyuna iletti. Açıklamasında, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10.03.2025 tarihinden bugüne kadar yapıyorum.” ifadelerini kullandı. Göreve geldiği günden itibaren adalet ve kamu yararını öncelik olarak benimsediğini kaydeden Gürzel, işlerin hukuk çerçevesinde, Beykoz halkının faydasına olacak şekilde yürütülmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Bu konudaki vicdanının rahat olduğunu söylerken, Beykoz halkı ve yetkili makamlara herhangi bir hesap vermeyeceğini belirtti.

PARTİDE ÇÖZÜM ARAYIŞI YOK

Gürzel, açıklamasında yaşadığı zorlukları da dile getirdi ve parti yöneticilerine durumu aktardığında kendisini savunmadıklarını, anlayış göstermediklerini, hatta yalnız bıraktıklarını belirtti. “Maruz kaldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönündeki telkinlerin dışında, parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna maalesef şahit olmadım.” diyen Gürzel, destek gördüğünü vurguladı ve “Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve özellikle Beykoz halkı tarafından desteklendiğimi bilmenizi isterim.” ifadelerine yer verdi.

KATLANILAMAZ ŞARTLAR

Son olarak, Beykoz Belediyesi’nin seçilmiş başkanı ve özel kalemiyle yargılamada bir bağlantısının olmamasına rağmen kendisine yöneltilen ağır iftiralarla birlikte durumun katlanılamaz bir hal aldığını belirtti. “Bu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.” dedi.