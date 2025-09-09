Özlem Vural Gürzel İstifasını Açıkladı

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’İN AÇIKLAMASI

Özlem Vural Gürzel, yaptığı paylaşımında kamuoyuna şu şekilde seslendi: “Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10.03.2025 tarihinden bugüne kadar yapıyorum. Bu göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim; Beykoz Belediye’sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.”

KİŞİSEL HIRS VE SALDIRILAR

Gürzel, görev süresi boyunca belirli kişilerden gelen “kişisel hırsları” nedeniyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını vurguladı. Yöneltilen asılsız suçlamaların ve psikolojik baskıların tolerans sınırını aştığını belirten Gürzel, parti içindeki destek eksikliğine de dikkat çekti: “Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna maalesef şahit olmadım.”

BEYKOZ HALKININ DESTEĞİ

Açıklamasında, “Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim.” diyerek Beykoz halkının yanında olduğunu hatırlattı. Ayrıca, “Son olarak tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir.”

Gürzel, tüm bu şartlar altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceği için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.