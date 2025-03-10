Özlem Vural Gürzel Kimdir? Hayatı ve Kariyeri

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YENİ SEÇİM

“İhaleye fesat karıştırma” nedeniyle tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclis üyeleri toplandı ve yeni bir başkanvekili belirledi. CHP’den Özlem Vural Gürzel aday olurken, AK Parti’nin adayı ise Sadullah Hasanoğlu oldu.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Londra’da yabancı dil eğitimi aldı. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanı olarak çalıştıktan sonra CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve yerel siyasete adım attı. Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam derneklerinin kurucu üyeliği ve ÇYDD üyeliği gibi aktif çalışmaları da bulunuyor. Evli ve iki çocuk annesi.