Özlem Yıldız’ın eşi gözaltına alındı

Ünlü sunucu ve manken Özlem Yıldız'ın eski eşi gözaltına alındı

Çarkıfelek programı ile ünlenen sunucu Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter’in oğlunun yanında gözaltına alındı.

Kanal D’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programında yer alan habere göre; sunucu Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter oğlu ile birlikte Uludağ’a tatile gitti. Serter, alacaklıların şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Oğlu ile birlikte kaldığı otele gelen jandarma ekipleri, Sinan Serter’i oğlunun gözleri önünde gözaltına aldı.

Haberi alan Özlem Yıldız, hemen oğlu Demir’in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız’ın, moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.

Özlem Yıldız ve Sinan Serter, 8 yıllık birlikteliğin ardından boşanma kararı almıştı.

TRT