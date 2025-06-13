Özlü’nün Lojmanda Hareketsiz Yatarken Bulundu

OĞUL KAYBI SONRASI FECİ OLAY

Geçen yıl 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden kuyumcu Murat Özlü (51), Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki iş yerine ait lojmanda ölü bulundu. Murat Özlü, öğle saatlerinde Dağ Mahallesi’ndeki lojmana gideceğini arkadaşlarına bildirdikten sonra iş yerinden ayrıldı.

ARKADAŞLAR ŞÜPHELENİYOR

İş yerinde geri dönmeyen Özlü’nün cep telefonuna da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları durumu merak etti ve lojmana gitmeye karar verdi. Kapıyı açan arkadaşları, Murat Özlü’yü hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve yapılan kontrolde Özlü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Savcının incelemesinin akabinde Murat Özlü’nün cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Murat Özlü’nün daha önce kendi oğlu Mehmet Batu Özlü’yü, 22 Haziran 2024’de Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşanan bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.