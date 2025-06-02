Öznur Kurt, Kadın Girişimci Örneği

AZMİ SAYESİNDE PATRON VE FENOMEN OLDU

Bursa’nın İznik ilçesinde, beyaz eşya sektöründe tek kadın işletmeci olarak dikkat çeken Öznur Kurt’un azmi, özellikle kadınlara ilham veriyor. Hayatına anaokulu öğretmeni olarak başlayan Kurt, teknik servis personeli olarak deneyim kazandıktan sonra 2018 yılında kendi işinin patronu oldu. 100 kiloluk çamaşır ve bulaşık makinelerini tek başına taşımakla kalmayıp, evlere de servise gidiyor. Kurt, “Kendi işimin hem hamalı hem de patronuyum” diyor.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Beyaz eşya teknik servis biriminde 7 yıl boyunca 8 erkekle çalıştıktan sonra 2018’de mağaza açan Kurt, bayisi olduğu firmada diğer mağazalara ve çalışanlara örnek oluyor. “Girişimci olma hayalim vardı” diyen Kurt, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan destek alarak mağazasını açtığını belirtiyor. O dönemde erkek egemen bir sektörde kadın mağaza sahipleri sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Kurt, edindiği deneyimleri sosyal medya üzerinden başkalarına aktarmak için çaba gösteriyor.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA ÜRÜN SATIYOR

Kadınların basit arızalar için servislere ulaşmakta zorlandığını bilen Kurt, sosyal medya üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapıyor. “Sonuçta 45 bin nüfuslu bir ilçenin sınırlarını aştık ve 100 binden fazla takipçiye ulaştık” diyen Kurt, Rize, Trabzon, Diyarbakır gibi pek çok yöreye beyaz eşya sattığını ifade ediyor. “Trabzon’da bir eve ürün gönderdim, 7. kata ürün çıkmadı. Buradan vinç organize ettik” diye ekliyor. Tüketicilerinin kendisine güvendiğini belirten Kurt, “Servisle aynı şeyi söylüyorum, ama bana inanıyorlar” diyor.

HEDEFLERİ ARTTI

Kurt, beyaz eşyayı kendisinden alanlara hediyeler verdiklerini de belirtiyor. “Yaz ayları geldi çeyiz sezonu başladı. Düğün sezonu nedeniyle İznik’te bir bungalov ve taş evlerle birlikte balayı tatili hediye edelim dedik” diyor. Ürün alan çifte tatil hediye ettiklerini söyleyen Kurt, herhangi bir ev eşyası alan çiftlerin de bu fırsattan yararlanabileceğini ifade ediyor. “Rakibimiz yok, kendi işimize bakıyoruz” diyor.

PRAKTİK BİLGİLER PAYLAŞIYOR

Kurt, sosyal medya hesabından ev kadınlarına yönelik pratik bilgiler de sunuyor. Derin dondurucu nasıl temizlenir? Bulaşık makinesinde ne kullanılmalıdır? gibi konularda bilgiler veriyor. “Derin dondurucular genelde karlanma yapar. Öncelikle içindeki yiyecekleri çıkarın, bir kovaya koyun, ağzını kapatın” şeklinde öneriler sunuyor. Bulaşık makinelerinde sirke kullanılmaması gerektiğini belirterek, bu tür konularda kadınların sosyal medya üzerinden kendisine ulaşabileceğini ifade ediyor.

KADINLARA MÜCADELE ETMELERİNİ ÖNERİYOR

Son olarak Kurt, kadınlara mücadele etmeleri gerektiğini, eğer imkanları varsa kendi işlerinin patronu olmalarını öneriyor. “Ben çok istiyordum, mücadele ettim ve başardım” diyor. Girişimci olmak isteyenler için desteklerin var olduğunu vurgulayan Kurt, başarısının diğer kadınlara örnek olmasını umuyor.