Öznur Kurt, Kadın Girişimci Örneği

İŞ KADINI OLARAK BAŞARI HİKAYESİ

Bursa’nın İznik ilçesinde, 7 yıl boyunca beyaz eşya teknik servis biriminde çalıştıktan sonra 2018’de kendi mağazasını açarak iş hayatında kendi patronu olan Öznur Kurt (44), bayisi olduğu firmada mağazalara ve çalışanlara örnek gösteriliyor. Tek başına 100 kiloluk çamaşır ve bulaşık makinelerini taşıyarak evlere servise giden Kurt, “kendi işimin hem hamalı hem de patronuyum” diyor. Sosyal medya platformlarında binlerce takipçisi bulunan Kurt, yaptığı bedava balayı kampanyasıyla yeni evleneceklere uygun fiyatlarla taksitle beyaz eşya satışı yapıyor.

GİRİŞİMCİLİK HEYECANI

İki erkek çocuğun annesi olan Kurt, 7 yıl boyunca anaokulu öğretmenliği yaptığını belirtiyor. Öznur Kurt, öğretmenlikle ilk para kazanmaya başladığını ifade ederken, çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle bu mesleği bırakıp beyaz eşya firmasının teknik servisinde işe girmeye yöneldiğini dile getiriyor. 2011’de başladığı teknik servis işini 2018’e kadar sürdürdüğünü söyleyen Kurt, burada 8 erkek arasında çalışarak çok fazla deneyim kazandığını aktarıyor. Girişimcilik hayali olan Kurt, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle 2018 yılında İznik’te beyaz eşya mağazası açtığını belirtiyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN ARTAN SAYISI

Kadınların basit arızalar için servislere ulaşmaya çalıştığını bildiğinden bu konuda sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlar yaptığını dile getiren Kurt, “Sonuçta 45 bin nüfuslu bir ilçenin sınırlarını aştık ve 100 binden fazla takipçiye ulaştık. Ülkenin dört bir yanından bizi takip eden, ürün satın alanlar var.” diyor. Ürünlerini Rize, Trabzon, Samsun, Ankara ve Diyarbakır gibi birçok şehre ulaştırdığını ifade eden Kurt, Trabzon’daki bir müşterisine vinçle ürün ulaştırmak durumunda kaldığını da belirtiyor.

HEDİYELER VE KAMPANYALAR

Beyaz eşyayı kendisinden alan müşterilerine çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Kurt, düğün sezonunda İznik’te bulunan bungalov ve taş evlerde balayı tatili hediye etme kararı aldıklarını da belirtiyor. Yaz aylarında çeyiz sezonunun başlamasıyla birlikte bazı kampanyalarla satışlarını artırmayı hedeflediğini aktaran Kurt, “İlla evlenecekler değil, evin ihtiyacını alan bir çift gidip bir gün orada dinlenebilir.” diyor.

PRAKTİK BİLGİLER PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden kadınlara yönelik pratik bilgiler sunan Kurt, dondurucunun temizlenmesi ve bulaşık makineleri ile ilgili bazı önerilerde de bulunarak, “Derin dondurucular genelde karlanma yapar. Kadınlar nasıl temizleyeceklerini soruyorlar.” ifadesini kullanıyor. Bu bilgileri paylaşarak kadınların işlerini kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Kurt, mobil sosyal medya ile başarılı bir örnek yaratıp girişimci olmanın önemine vurgu yapıyor.

Öznur Kurt, kadınların mücadele etmelerini ve imkanları varsa kendi işlerinin patronu olmalarını önererek, “Ben çok istiyordum, mücadele ettim ve başardım. Girişimci olmak isteyenlere destekler de var.” diye ekliyor.