Öztiryaki, Yönetimde Yer Almaya Karar Verdi

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Atakan Öztiryaki, “Pay sahiplerinin öneri ve taleplerine kulak vererek, bu süreçte yönetimde yer almaya karar verdim” diyor. Kurucusu olduğu Öztiryakiler A.Ş. ile üretim ve ihracat alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Öztiryaki, bu birikimini Papilon Savunma altında değerlendirmeyi hedefliyor. Açıklamasında, “Şirketin yüksek teknolojili ürün portföyünün gerek Türkiye’de gerekse uluslararası pazarda daha fazla değer üretmesi için bu sürece katkı sağlamak istiyorum,” ifadelerini kullanıyor.

YÖNETİM YAPISINA YENİ BAKIŞ

Mevcut yönetim yapısına da dikkat çeken Öztiryaki, “Şirketin yönetiminde pay sahipliği oranının düşük olması, karar alma süreçlerinde zaman zaman kopukluklara neden olabiliyor. Daha sahiplenen bir yönetim yapısının oluşması gerektiğine inanıyorum,” şeklinde konuşuyor. Yönetim kuruluna katılması durumunda nasıl bir katkı sunmayı amaçladığına dair de açıklamalar yapıyor. Öztiryaki, “Papilon’un hak ettiği piyasa değerine ulaşması, yatırımcı güveninin pekişmesi ve küresel ölçekte daha güçlü bir konum edinmesi için elimden geleni yapacağım,” diyor.

SÜRECİN UYUMU VE GÖZLEMLER

Atakan Öztiryaki ayrıca mevcut yönetimle gerekli görüşmeleri yaptığını belirterek sürecin uyumlu şekilde ilerlediğini vurguluyor. Genel kurul sonrası atılacak adımlar, hem yatırımcılar hem de sektör temsilcileri tarafından yakından izleniyor. Bu durum, şirketin geleceğe dair beklentilerini ve stratejilerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.