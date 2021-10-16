Öztrak: Dış politikada küme düşüyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümeti dış politika konusunda eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi’nde dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

EKONOMİ ŞİŞTİ: Erdoğan yönetiminde ekonomi büyümedi, şişti. Ama Erdoğan şahsım yönetiminin hakkını da yemeyelim. Erdoğan en büyük ekonomiler liginde, ülkemizi ilk 10’a sokamadıysa da Enflasyonun Şampiyonlar Ligi’ne çıkardı.

DOLAR ALMA GÜCÜ AZALDI: Dolar ne zaman fırlasa, Erdoğan gözünü milletin dolarına, altınına dikiyor. 7 Mart 2015’te, ‘Dolar alan yaya kalır’ dediğinde, Dolar kuru 2 lira 58 kuruştu. O gün 100 lirayla 39 dolar alabiliyorduk. Bugün ise 100 lirayla ancak 11 dolar alabiliyoruz. Geçen 6 yılda, 100 liranın dolar alma gücü 28 dolar azaldı.

MERKEZ BANKASI: Sorunların sebebi Erdoğan’ın kendisi. Her yaptığı devletin köklü kurumlarını felç ediyor. İtibarını bitiriyor. En son atadığı Merkez Bankası Başkanı, reisine biat etmekten başka bir şey bilmiyor. Bugün de (dün) akaryakıta büyük bir zam geldi. Akaryakıt istasyonları pompalarını, çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladı bile. Ama Erdoğan, sanki risklerimiz ve başımızdaki belalar azmış gibi, gece yarısı kararnameleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlık tabutuna son çivileri de çakıyor. Merkez Bankası, Merkez Bankası olalı, böyle zulüm görmedi.