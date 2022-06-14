Öztrak: Polise yumruk kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP’li vekilin polise yumruk atmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

REİSLERİ EFSUNLAMIŞ: Vatandaşın içine çıkacak halleri kalmadı. Reisleri bunları adeta efsunlamış. Çiftçimizi tarlasına gidemez hale getiren hükümetin bakanı, ‘Venezuela’da buğday yetiştireceğiz’ diye müjde veriyor. Sayın Bakan, bu ülkede toprak mı kalmadı? İçişleri Bakanı da iş işten geçtikten sonra çıktı, mahallelerde, sığınmacı oranına koydukları sınırları düşürmekten bahsediyor.

HDP’Lİ VEKİLE TEPKİ: İstanbul’da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Bir sorun varsa, o sorun görev yapan poliste değil, ona emir verenlerdedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez.

DERTLERE DEVA OLAMAZ: Eski model Gelire Endeksli Senetler, sarayın yeni kurtuluş formülü gibi sunuldu. Oysa yatırımcı kılavuzundan bu kağıtların getirisine baktığınızda, getirisinin, enflasyonun ve devalüasyonun çok altında kalacağı açık. Bu yüksek enflasyon ortamında bu haliyle GES hiçbir derde deva olmaz.

NATO ZİRVESİ: Bu ay içinde Madrid’de NATO toplantısı yapılacak. NATO, önümüzdeki 10 yılda karşılaşacağı güvenlik sorunlarını tanımlayacak. Buradan çıkacak Stratejik Konsept belgesinde, üye ülkeler arasında teröre karşı işbirliği mekanizmalarının, ülkemizin güvenlik endişelerini giderecek biçimde yer alması, mutlaka sağlanmalıdır.

BİRBİRİNE KARIŞTIRMIŞ: (Erdoğan’ın seçme ve seçilme yaşına ilişkin açıklaması) Erdoğan anlaşılan Van’da her şeyi birbirine karıştırmış. Seçme yaşı zaten AK Parti kurulmadan altı yıl önce 1995 yılında 18’e indirilmişti.

İŞİNİN BAŞINDAYDI: Mansur Başkan’ın Eskişehir’de olduğu doğru değil. Bir gün önce zaten ertesi gün öğlen yağmurun başlayacağı haberi çıkmıştı. Dolayısıyla ertesi gün öğlene kadar Mansur Başkan hemen Ankara’ya döndü, işinin başındaydı.

ERKEN SEÇİM YAPACAK: (Erdoğan’ın ‘Kasım’da seçim yok’ açıklaması) Bu yönetimin ipiyle kuyuya inilmez. Bundan önceki seçimlerde de erken seçim yok deyip apar topar seçime gitmişlerdi. Kasım’a kadar bu işi götüremeyeceğini kendisi de anlamıştır. Daha erken seçim yapacaktır. Anket sonuçlarına manipülasyon diyorlarsa kaybedeceklerini anladılar demek.

‘Akılcı adımları destekleyeceğiz’

EGE’DE GERİLİM: “Yunanistan’ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın, yıllardır dile getirdiği, son olarak 1 Haziran 2022 tarihli açıklamasında da belirttiği gibi, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz. Oturdukları makamlar, sadece büyük büyük laflar söyleme makamı değildir, söylediğinizi yapma, milletimizin hakkını, hukukunu koruma mecburiyetleri vardır.”