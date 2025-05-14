Ozturk, Tüik’in Rakamlarına Güvenmeyin

ÖZTÜRK’ÜN TÜİK ELEŞTİRİSİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “TÜİK, güvenilirliğini yitirmiştir. Açıkladığı rakamların bu millet nazarında bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu tablolara, TÜİK’in açıkladığı rakamlara bakarak milletin maaşına zam yapmayın.” diyerek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini sert bir şekilde eleştirdi. Öztürk, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma açıklamasını da değerlendirdi.

PKK’NIN LOZAN ATIFLARI VE KURTULUŞ SAVAŞI

Öztürk, PKK’nın bildirisinde Lozan Antlaşması’na yapılan atıflara değinerek, “Lozan’ı yok saymak, kurtuluş mücadelesini de yok saymak demektir. Mustafa Kemal ve askerlerinin kurtuluş mücadelesi sonucunda elde ettiği Kurtuluş Savaşı’nın başarısı ve Lozan bu başarının tapusudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur.” ifadelerini kullandı. Lozan’ın kıyaslanmasının, Kurtuluş Savaşı ile çeliştiğine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aslında bir karşıtlık, Mustafa Kemal ile ilgili karşıtlıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

BARİŞ İÇİN ADALET GEREKİYOR

Öztürk, barışın kapalı kapılar ardında değil, adaletin sağlandığı bir ortamda inşa edilebileceğini vurguladı. “Adaletin olmadığı bir Türkiye’de ise barıştan kesinlikle söz edemeyiz.” diyerek, barışın temeli olan adalet gerekliliğine dikkat çekti. Öztürk, yine TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri konusunda eleştirilerini sürdürerek, “TÜİK, güvenilirliğini yitirmiştir. Açıkladığı rakamların bu millet nazarında bir karşılığı yoktur.” şeklinde konuştu.