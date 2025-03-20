Özür dilerim, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Lütfen daha fazla bilgi verin

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Heybet Ve Morris Eurofighter Sürecini Görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi ile Eurofighter tedarik sürecini ve savunma iş birliğini görüştü.
Haberler

Merkez Bankası’ndan Yeni Döviz Kararı Geldi

Merkez Bankası, dövizle ilgili yeni önlemler alarak gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya çıkardı. Ekonomik durumu etkilemesi bekleniyor.

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