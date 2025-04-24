Özvar: Kuzey Kıbrıs’ı Ziyaretimiz Verimli Geçti

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜNE VURGU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Uluslararası görünürlük ve repütasyon nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 208 üniversitenin temel önceliği ise biz de gerek Bakanımızdan gerek YÖDAK Başkanımızdan aldığımız bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin de temel misyonu ve hedefi bu olmalıdır.” dedi. Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile baş başa bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Özvar ve Çavuşoğlu, Bakanlıkta düzenlenen “Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı”na katıldı. Özvar, burada yaptığı konuşmada KKTC’yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, İstanbul’da meydana gelen depremlerde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

DÜNYA GENELİNDE YÜKSEKÖĞRETİMİN GELİŞİMİ

Özvar, dünya genelinde 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini ve bu sayının 2040’ta 600 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı. 1975 yılında yurtdışında öğrenim gören öğrenci sayısının yaklaşık 800 binden 8 milyona çıkacağına dikkat çeken Özvar, yükseköğretimin kitleselleşmesi ve küreselleşmesiyle birlikte yaşanan zorlukların tüm dünyayı etkilediğini ifade etti. Gelecekte yükseköğretim alanında önemli fırsatların yanı sıra ciddi sınamalar olacağının altını çizen Özvar, çeşitli zorlukları başında iklim değişikliği, demografik değişimler ve ekonomik dönüşümler bulunduğunu söyledi.

YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin geleceğini güçlendirmek için dijital yetkinlik, uluslararası tanınırlık ve saygınlık, girişimcilik, performans ve kalite güvencesi gibi konulara odaklandıklarını bildirdi. Özvar, “Yükseköğretimde 2030 Vizyonu”nu geliştirmek amacıyla KKTC’deki üniversitelerin yöneticileri ile 6 ayrı toplantıda bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu toplantılarda yükseköğretim vizyonları ve kalite odaklı süreç yönetimi gibi konuların tartışıldığını aktardı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İŞBİRLİĞİ

Özvar, KKTC’deki yükseköğretim sisteminin kalite odaklı büyümesi için gerekli desteğin sağlandığını açıkladı. Türkiye’deki yükseköğretim kalite güvence sistemine ait tecrübelerin KKTC ile paylaşıldığını belirten Özvar, cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkla işbirliklerinin arttığını vurguladı. Özvar, “Verisine sahip çıkamayan, üniversitesine sahip çıkamaz” diyerek Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile KKTC’deki Yükseköğretim Kayıt Sistemi’nin (YÖKAS) iyi bir seviyeye ulaştığını söyledi.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE GÜVEN

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. KKTC üniversitelerinin dünya genelinde hem tanındığını hem de 100 ülkeden fazla öğrenciye eğitim verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, YÖK ile işbirliğinin önemine değinerek, bu işbirliğinin KKTC üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünü artıracağına inandığını bildirdi.

Toplantıya YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak gibi önemli isimler katıldı.