Özvatan’da 30 Ağustos Töreni Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Kayseri’nin Özvatan ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını kutlamak amacıyla bir tören gerçekleştirdi. Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Kaymakam Yıldız Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti. Kaymakam Yılmaz ve ilçe protokolü, sonrasında şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.