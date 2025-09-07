P-72 Uçak, Mavi Vatanı Koruyor

P-72 DENİZ KARAKOL UÇAĞI’NIN ÖNEMİ

Mavi vatanın ve gökyüzünün gözlem noktası olarak görev yapan Deniz Kuvvetleri’ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı, milli sondaj gemilerine havadan destek veriyor. Bu karakol uçağı, düşman unsurlarının su altındaki aktivitelerini tespit etme yeteneği ile dikkat çekiyor. Yardım çağrısı yapan gemilere hızlıca ulaşan deniz karakol uçakları, rolü ile mavi vatanın güvenliğinde lazer gibi bir görev üstleniyor. Türkiye’nin Kıbrıs’taki ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in adını taşıyan Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı, ülkenin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini koruma konusunda önemli başarılar gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik bir parçası olan Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki P-72 uçakları, ülkenin gökyüzündeki kalesi olarak görev yapmış durumda.

MODERN TEKNOLOJİ VE GÜÇLÜ FİLO

Türk Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birimi olan 301. Deniz Hava Filo Komutanlığı, bu stratejik gücün deniz üzerinde yansımasını sağlıyor. Filo, modern deniz karakol uçakları ile üstün teknoloji sensör ve silah sistemleri ile donatılmış durumda. Genel görevleri arasında potansiyel tehditlerin tespiti, deniz haydutluğu ile mücadele ve yasal faaliyetlerin gözlemi bulunuyor. Ayrıca, deniz karakol uçağı Türkiye’nin stratejik enerji projelerine yönelik havadan destek sağlıyor. Karadeniz’de aktif olarak görev yapan milli sondaj gemileri üzerinde düzenli keşif ve gözetleme uçuşları gerçekleştiren filo, tehditlere karşı caydırıcılık sağlarken aynı zamanda Türk milletine de güçlü bir dayanışma mesajı iletiyor.

YERLİ SİSTEMLER VE TEKNOLOJİ

MELTEM-III Projesi çerçevesinde gelişmiş sistemlerle donatılan 6 Deniz Karakol Uçağı’nın yapısal ve elektriksel tadilatları, sistem testleri ve entegre lojistik destek faaliyetleri TUSAŞ tarafından yürütüldü. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, gerekli parça üretimi, malzeme tedariki ve test süreçlerinde destek sağladı. Uçakların geliştirilmesinde ASELSAN ve diğer yerli şirketlerin katkıları bulunmaktadır. Uçaklar, denizaltı tespiti için son derece gelişmiş sistemler taşıyor. Su üstünde ya da şnorkel yapmış denizaltıları uzaktan tespit edebilen deniz karakol uçakları, yüzlerce hedefi izleme kapasitesine sahip radarlarla donatıldı. Su üstü ile bağlantısı olmayan denizaltılar için de sonoboylar kullanılıyor ve bu sistem denizaltıları tespit etme yeteneği sunuyor.

YÜKSEK MORALE SAHİP PERSONEL

301. Filo’nun öncülüğünde görev yapan deniz karakol uçaklarının yüksek operasyonel başarısı, ileri teknoloji sistemlerin yanı sıra personelin motivasyonu ve yüksek hizmet bilincine dayanıyor. Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda görevli Deniz Pilot Binbaşı Abbas Ersen Kanat, zorlu ve stratejik görevlerini anlatırken, “Karakol uçağı filosu olarak temel görevimiz, ülkemizin denizlerdeki menfaatlerini korumaktır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, sürekli karakol uçuşları icra ederek deniz trafiğini izlediklerini ve şüpheli faaliyetleri raporladıklarını vurguladı. Binbaşı Kanat, “Bizleri en çok motive eden unsur, milletimizin güveni” diyerek, görevler esnasında duygularını açıkladı.

MİLETİN GÜVENİ VE BAŞARILAR

Binbaşı Kanat, elde edilen başarıların kendilerini motive ettiğini belirterek, “Uçuş sırasında elde ettiğimiz somut başarılar, motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarıyor” ifadesini kullandı. Karakol uçaklarının elde ettiği başarıların, görev sırasında hissettikleri güven ve aidiyet duygusunu artırdığını aktardı. Bu ekip ruhunun, görevlerin temel taşı olduğunu belirten Kanat, ülke adına temsil etmekten duydukları gururu dile getirdi.