P. Buldan: Barışın Taşları Dökülecek

KONGRE KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ADAYMAN DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK terör örgütünün almış olduğu kongre kararına dair açıklamalar yaptı. Buldan, bu kararın ülke genelinde barışın sağlanmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

BARİŞ İÇİN MİHENK TAŞLARI

Pervin Buldan, bu kongre kararının “Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek” şeklindeki sözleriyle barış sürecine olan inancını dile getirdi. Buldan, bu tür adımların önemine vurgu yaptı ve sürecin ivme kazanacağını belirtti.