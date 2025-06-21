P. Dedi: “İran’ın Nükleer Silahı İçin Delil Yok.”

PUTİN’İN İRAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda dünya çapında önem taşıyan iki konu hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. İran’ın nükleer programı üzerine ve Ukrayna ile olan ilişkiler konusunda net mesajlar iletti.

Putin, İran’ın nükleer silah edinme çabasıyla ilgili olarak, “İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) elinde herhangi bir kanıt yok” şeklinde ifade etti. Bu durum üzerine İsrail’in endişelerine yanıt veren Putin, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer programıyla ilgili bazı teknik detayların müzakere edilebileceğini belirten Putin, “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyerek, uluslararası toplumun diyalog çağrısını destekledi.

UKRAYNA İLE DOSTLUK MESAJLARI

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna halkının önemli bir kısmının Rusya ile dostane ilişkiler kurma isteğinde olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelere atıfta bulunarak, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” dedi.

Putin, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak Kiev yönetimini eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” şeklindeki ifadeleriyle Batı’ya da göndermede bulundu.