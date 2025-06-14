P. Teixeira’ya Kanser Teşhisi Konuldu

PAN TEIXEIRA’YA KONULAN TEŞHİS SPOR CAMİASINI ÜZDÜ

Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun eşi Pan Teixeira’ya koyulan kanser teşhisi, spor dünyasında yoğun bir üzüntü ve dayanışma rüzgarı başlattı. Marcao ve Pan Teixeira’nın yaşadığı bu zor dönem, futbol camiasının gündeminde önemli bir yer edindi. İkili, sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan samimi bir ilişkileri olduğunu gösteriyor.

YAŞANAN ZORLUKLAR VE AİLENİN MAHREMİYETİ

2025 yılı itibarıyla Pan Teixeira’ya kanser teşhisi konulmuş durumda. Hastalığın tam olarak ne tür bir kanser olduğu, ailenin mahremiyet isteği nedeniyle kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Teixeira’nın tedavi sürecine başladığı ve ailenin özel hayatlarını korumaya özen gösterdiği bilgisi bulunuyor. Resmi bir sağlık durumu açıklaması henüz yapılmadı.

MARCAL’DAN ANLAMLI DESTEK

Marcao, eşine destek olmak amacıyla özel bir adım attı. Pan Teixeira’ya moral vermek için saçlarını kazıtan futbolcu, bu anlamlı anı sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncunun bu içten davranışı, hem Sevilla hem de Galatasaray taraftarları ve genel olarak futbol camiası tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Paylaşım, birçok destek ve iyi dilek mesajı aldı.

FUTBOL KARIYERİ DEVAM EDİYOR

2024/2025 sezonunda Marcao, İspanya’nın La Liga ekiplerinden Sevilla’da oynamaya devam ediyor. Futbol kariyerine burada devam eden Marcao, aynı zamanda eşinin yaşadığı sağlık sorunlarına karşı göstermiş olduğu dayanışmayla da dikkat çekiyor.