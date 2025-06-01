Pacers, Knicks’i Yendi, Finalde.

PACERS, DOĞU KONFERANSI FİNALİNİ KAZANDI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, New York Knicks’i 125-108 yenerek seriyi 4-2 kazanıyor ve NBA finaline yükseliyor. Pacers, karşılaşmayı Gainbridge Fieldhouse’ta oynuyor. Finalde en değerli oyuncu (MVP) seçilen Pascal Siakam, 31 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist ile takımına önemli katkı sağlıyor.

KNICKS’TE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

New York Knicks’te OG Anunoby, 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle dikkat çekerken, Karl-Anthony Towns ise 22 sayı ve 14 ribauntla “double-double” yapıyor. Pacers, 2000 yılından bu yana sadece bir kez NBA finali oynadı ve o finalde Shaquille O’Neal ve Kobe Bryant’ın formasını giydiği Lakers’a kaybetti.

NBA FİNALİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Indiana Pacers, 6 Haziran Cuma günü Paycom Center’da Oklahoma City Thunder ile NBA finalinin ilk karşılaşmasına çıkacak. Takım, bu büyük final için hazırlıklarını sürdürmekte.