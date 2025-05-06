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Padang Panjang’da Otobüs Kazası Meydana Geldi

OTOBÜS KAZASI SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Padang Panjang kentinde, salı sabahı meydana gelen bir otobüs kazasında maalesef en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 5’ten fazla kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Kaza, Antar Lintas Sumatra adlı otobüs şirketine ait, Medan-Cakarta güzergahında giden bir otobüsün, fren arızası nedeniyle kontrolünü kaybedip devrilmesi sonucu gerçekleşti.

OTOBÜSTE YOLCU SAYISI VE HASTANEYE SEVK

Kazada, otobüste toplamda 25 yolcunun bulunduğu belirtildi. Yaralanan tüm yolcuların, yerel hastanelere acil bir şekilde nakledildiği bildiriliyor. Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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