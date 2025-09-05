Haberler

Pafos FC, Ognjen Mimovic’e talip oldu

PAFOS FC’DEN SÜRPRİZ TALEP

Fenerbahçe’nin genç sağ beki Ognjen Mimovic’e beklenmedik bir talip geldi. Sırp medyasında çıkan haberlere göre, Kıbrıs takımlarından Pafos FC, Şampiyonlar Ligi’nde başarı yakalamak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Pafos FC, Fenerbahçe’nin kadrosunda düşünmediği Mimovic’i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Haberde, Mimovic’in Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeniden Devler Ligi’nde mücadele etmek istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan genç oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Sırp futbolcu, Sarı-lacivertli takımda henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.