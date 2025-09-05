Pafos FC, Ognjen Mimovic’e talip oldu

PAFOS FC’DEN SÜRPRİZ TALEP

Fenerbahçe’nin genç sağ beki Ognjen Mimovic’e beklenmedik bir talip geldi. Sırp medyasında çıkan haberlere göre, Kıbrıs takımlarından Pafos FC, Şampiyonlar Ligi’nde başarı yakalamak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Pafos FC, Fenerbahçe’nin kadrosunda düşünmediği Mimovic’i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Haberde, Mimovic’in Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeniden Devler Ligi’nde mücadele etmek istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan genç oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Sırp futbolcu, Sarı-lacivertli takımda henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi.