Pafos – Kızılyıldız Maçı 26 Ağustos

PAFOS-KIZILYILDIZ MAÇI YAYIN DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda dikkat çeken karşılaşmalardan biri Pafos ile Kızılyıldız arasında gerçekleşiyor. Maçın öncesinde taraftarlar, yayın bilgilerine ulaşmak için araştırmalar yapıyor. Ancak, Pafos – Kızılyıldız maçı için herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Dolayısıyla maç, televizyondan yayınlanmayacak.

Pafos ile Kızılyıldız arasındaki bu mücadele 26 Ağustos Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati ise 22.00 olarak belirlendi. Maçın başlamasıyla birlikte anlık skor ve gelişmeler canlı takip edilebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasındaki bu önemli mücadele, Kıbrıs’ın Limassol kentindeki Alphamega Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

