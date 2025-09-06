Pafos, Ognjen Mimovic’i Kiraladı

Fenerbahçe’de Ognjen Mimovic’in Yeni Takımı Belirlendi

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de bu sezonda kadroda yer almayan Ognjen Mimovic’in transfer durumu netleşti. Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre; 21 yaşındaki Sırp sağ bek, Güney Kıbrıs’ta mücadele eden Pafos ekibine kiralık olarak transfer oluyor. Transferin kısa bir süre içinde resmi hale geleceği ifade ediliyor.

Geçmiş Sezondaki Durumu

Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız’dan Fenerbahçe’ye dahil olan Mimovic, Sarı-lacivertli forma ile hiç sahaya çıkma fırsatı bulamazken, Zenit’e kiralık olarak gönderilmişti. Bu sezon da resmi maçlarda forma giyemedi. Genç futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.