Paige, İslam’a geçişini anlattı

PAIGE CHOHAN’IN RUHANİ YOLCULUĞU

İngiltere’deki popüler realite programı “Real Housewives Of Cheshire”ın yıldızlarından biri olan Paige Chohan, ruhani serüvenini ve İslam dinine geçiş hikâyesini içten bir biçimde paylaşıyor. 33 yaşındaki Paige, eşi Amir (36) ve 13 aylık kızı Nora ile birlikte programın 18. sezonunda yer alıyor. Üçüncü sezon olmasına rağmen, bu sezon inanç yolculuğunu daha detaylı bir şekilde izleyicilere aktarıyor.

KÜLTÜREL ARAYIŞ VE İSLAM’LA BAĞ

Anglikan Kilisesi’ne mensup bir ailede yetişen Paige, 17 yaşından itibaren farklı dinleri incelemeye başlamış. Genç yaşında Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm üzerine araştırmalar yaparak, sonunda İslam’da aradığı manevi huzuru bulmayı başarmış. “Genç yaşta çıktığım bu yolculukta İslam ile güçlü bir bağ kurdum ve bu bağ zamanla büyüdü,” diyen Paige, New! Magazine’e verdiği röportajda, “İslam gerçekten hayatımı kurtardı ve bana büyürken ihtiyacım olan net bir yön verdi,” diye ekliyor.

AİLE DİNAMİKLERİ VE İNANÇ

Programda Paige, ailesinin dini konularda katı olmadığını ifade ediyor ve “Oturup hayatın daha derin bir anlamı olup olmadığını sorguladım ve bunu keşfetmek istedim,” şeklinde konuşuyor. Anne olmanın, inancının ve değerlerinin önemini daha da artırdığını belirten Paige, “Artık hayat sadece kendin hakkında değil. Eşin ve çocuğun var, istediğini istediğin zaman yapamıyorsun. Odak noktası sen olmaktan çıkıyor – bu çok büyük bir değişim,” şeklinde düşünüyor.

PROGRAMIN POPÜLERİTEİ

2015 yılında yayına başlayan “Real Housewives of Cheshire”, ABD formatının İngiltere’deki ilk versiyonu olarak büyük ilgi görmüştü. Program, zengin ve gösterişli ailelerin yaşamlarını izleyicilere sunuyor. Yapımcılar şu anda Londra merkezli yeni bir versiyon üzerinde çalışıyor, ancak kadro oluşturma konusunda zorluk yaşıyorlar. Holly Valance ve Trinny Woodall gibi ünlü isimlerin teklifi geri çevirdiği iddiaları gündemde.